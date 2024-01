Microvast Holdings Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Microvast-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,61 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,3 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -19,25 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 1,25 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Gesamtnote daher als "Neutral" vergeben.

Die Analysteneinschätzung der Microvast-Aktie basiert auf den Bewertungen von insgesamt 4 Analysten in den letzten zwölf Monaten. Alle 4 Bewertungen waren "Gut", während keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurden. Zusammengefasst ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die Microvast-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 8 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 515,38 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1,3 USD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Microvast zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz üblich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Microvast diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.