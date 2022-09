Microtech stellt bei der 34. Jahrestagung von Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) die implantierbare Mikrosensortechnologie vor

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Microtech, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Medinol, Inc. und führend in der globalen MedTech-Forschung und -Entwicklung, hat angekündigt, dass die implantierbare Mikrosensor-Plattform des Unternehmens beim 34. jährlichen wissenschaftlichen Symposium der Cardiovascular Research Foundation, Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), am Freitag, den 16. September vorgestellt werden wird. Bei dieser renommierten Veranstaltung wird eine ausgewählte Anzahl an Spitzentechnologien vorgestellt, die für die Weiterentwicklung der kardiovaskulären Therapie eine wichtige Rolle spielen. Microtech ist stolz darauf, zur Auswahl der teilnehmenden Unternehmen zu gehören.Microtect implantierbare Mikrosensor-Plattform ist der vorläufige Höhepunkt der jahrzehntelangen Entwicklung einer neuen Klasse der Sensortechnologie, die nicht nur als eigenständige Vorrichtung verwendet, sondern auch in bestehende Geräte integriert werden kann, sodass diese von reinen Behandlungsgeräten zu intelligenten, datenerfassenden Geräten werden, die mehrere Funktionen auf einmal ausführen können.Die Veranstaltung mit dem Titel „Mikrosensoren: Umwandlung implantierbarer Vorrichtungen in physiologische Echtzeit-Monitore (Microtech)" wird ein Verfahren vorstellen, bei dem ein Gerät mit Microtect implantierbare Mikrosensor-Plattform in den linken Vorhof implantiert wird, um eine kontinuierliche Bewertung der Herzinsuffizienz zu ermöglichen. Zusätzlich zur Fallpräsentation wird Dr. Yoram Richter Ph.D., CEO von Medinol Ltd, die technologische Plattform vorstellen. Daran schließt sich eine offene Fragerunde mit den eingeladenen Teilnehmern und eine Diskussion am runden Tisch an.„Durch die Ausstattung bestehender medizinischer Geräte mit Sensoren erhalten Ärzte die Möglichkeit, Patienten auf der Grundlage quantifizierbarer physiologischer Parameter anstelle von Symptomen zu behandeln. Das ist ein entscheidender Schritt, um den Zugang zu einer gerechten Gesundheitsversorgung in der gesamten Weltgemeinschaft zu verbessern. Mit einem kompakten Gerät für zu Hause kann ein Patient mit Microtect implantierbare Mikrosensor-Plattform unmittelbare und hochpräzise Druckmesswerte direkt an seinen Arzt übermitteln, sodass geografische Entfernungen oder mangelnde Mobilität kein Problem mehr darstellen", sagt Dr. Yoram Richter. „Seitdem Microtect implantierbare Mikrosensor-Plattform in den unterschiedlichsten Szenarien eingesetzt werden kann, z. B. bei Patienten mit Herzinsuffizienz, Glaukom, Hydrocephalus, portaler Hypertonie, Endoleckagen im Zusammenhang mit AAA und vielen mehr, wird die Integration, Annahme und Implantation dieser innovativen Plattform einen breiteren Zugang zur Gesundheitsversorgung und eine Reduzierung von Arzt- und Krankenhausbesuchen ermöglichen. Aus Sicht der behandelnden Ärzte und der Gerätehersteller wird der Einsatz von sensorgestützten Geräten über akute anatomische Korrekturen hinausgehen und die Behandlung zur lebenslangen Betreuung der Patienten ausweiten."Über MedinolBei Medinol sind wir intensiv bemüht, einen Paradigmenwechsel bei der Diagnose und Behandlung von Krankheitsbildern herbeizuführen. Wir entwickeln hochmoderne Geräte für die Stentimplantation in verschiedenen Bereichen des Körpers, verringern drastisch Komplikationen bei Eingriffen an der Herzstruktur oder bieten Echtzeiteinblicke in die physiologischen Daten des menschlichen Körpers durch implantierbare Sensoren. Dabei bewerten wir bestehende Technologien und Verfahren immer wieder neu und blicken Jahre in die Zukunft, um neue Geräte zu entwickeln, mit deren Hilfe wir die Reichweite von Ärzten sowohl physisch als auch geografisch erweitern. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus der Medizin und der Industrie gestaltet Medinol schon heute die Zukunft.Weitere Informationen sind erhältlich unter www.medinol.com oder bei Jeff Roach, Chief Commercial Officer unter JeffR@medinol.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1895526/Medinol_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3642782-1&h=813185436&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1895526%2FMedinol_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1895526%2FMedinol_Logo.jpg)Original-Content von: Medinol, übermittelt durch news aktuell