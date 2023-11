Microsofts CEO Nadella im Einsatz: Bewältigung der Herausforderungen bei OpenAI

In der OpenAI-Krise agiert Microsoft-Chef Nadella als stabilisierende Kraft, beruhigt Märkte, doch neue Herausforderungen stehen bevor.

Microsoft wird zum "Stabilitätsanker" im Drama rund um OpenAI, bei dem Nadella als "einziger Erwachsener im Raum" wirkt. Mit seiner Ankündigung, Ex-Chef Altman einzustellen, hat er die Märkte beruhigt. Doch das nächste Problem ist schon offenkundig. Der Microsoft-Chef, der größte Investor bei OpenAI, betont, dass das Chaos beim führenden Start-up für künstliche Intelligenz (KI) nichts an der Partnerschaft ändere und ist "fokussiert auf unsere Kunden". Er holt Altman direkt ins Haus, um unabhängiger zu sein und um sich die Expertise von Altman und seinem Team zu sichern.

Zur gleichen Zeit meldet das gewöhnlich gut informierte Portal "The Verge", dass Altman und der ebenfalls ausgeschiedene Verwaltungsratspräsident und Altman-Vertraute Greg Brockman immer noch versuchen, zu OpenAI zurückzukehren – sollten die verbliebenen Ratsmitglieder zurücktreten. Der Chefwissenschaftler Ilya Sutskever, der als Verwaltungsratsmitglied Altman am Freitag gefeuert und sich noch am Sonntag gegen seine Rückkehr ausgesprochen hatte, erklärt auf der Plattform X, dass seine Aktion "zutiefst" zu bedauern sei und er nie die Absicht hatte, OpenAI zu schaden. Trotzdem unterschreibt er einen offenen Brief von mehr als 730 der 770 Mitarbeiter von OpenAI – immerhin 95 Prozent der Belegschaft –, in dem sie den Rat zum Rücktritt auffordern und damit drohen, für Altman und Microsoft arbeiten zu wollen.

Die Konkurrenz beobachtet genau, wie Nadella das Chaos bei OpenAI, in das Microsoft13 Milliarden Dollar investiert hat, managt. Cloud-Konkurrent Amazon Web Services (AWS) versucht, neue KI-Talente zu gewinnen, während Salesforce-Chef Mark Benioff davon profitiert und öffentlich Ankündigt, jedem OpenAI-Forscher, der seine Kündigung eingereicht hat, sofort eine volle Bar- und Kapitalbeteiligung anzubieten. Auch der Tech-Konzern Google soll an Altman und seinem Team interessiert sein und Analysten zufolge sollte Nadella den Abgang von Experten zur Konkurrenz unbedingt verhindern.

Doch kurzfristige Risiken für Microsoft können nicht ausgeschlossen werden. Die KI-Modelle von OpenAI wurden bereits nahezu in alle Produkte des Unternehmens integriert und der Assistent "Microsoft 365 Copilot" findet Verwendung in Programmen wie Word, PowerPoint oder Excel. Bei einem Kollaps von OpenAI oder fehleranfälligen KI-Schnittstellen könnte dies unmittelbar Microsofts Produkte schädigen. Zudem hat Microsoft neue Investitionen auf Basis der OpenAI-Partnerschaft in die Wege geleitet, die direkt auf die Anforderungen von OpenAI zugeschnitten sind. Ein Kollaps des Start-ups könnte somit auch Microsoft finanziell schaden.

Für jetzt sichert sich Nadella mit der Einstellung von Altman einige Vorteile, darunter mehr Unabhängigkeit von OpenAI und direkten Zugang zu dessen Expertise. Doch die Zukunft bleibt ungewiss und die Konkurrenz versteht das Chaos bei OpenAI auszunutzen. Nadella betont, dass die Partnerschaft mit OpenAI von der Entscheidung der Mitarbeiter abhängt und er für beide Optionen offen ist. Ob Altman nun Microsoft-Angestellter wird und seine Mitarbeiter mitnimmt, bleibt abzuwarten.

Für Microsoft steht viel auf dem Spiel, doch Nadella bleibt optimistisch und betont, dass Microsoft weiterhin das innovativste Technologieunternehmen weltweit ist. Die kommenden Tage werden zeigen, ob Nadella mit seiner Entscheidung, Altman einzustellen, die Kontrolle über OpenAI gewinnt oder ob das Chaos weiter anhält. Für die Anleger blieb die Aktie am Montag stabil, doch das Vertrauen der Kunden muss sich erst noch beweisen. Der Weg ist noch lang und Nadella weiß, dass das Management von OpenAI in den Händen von erfahrenen und zuverlässigen Personen sein muss, um den Fortschritt bei Microsofts KI-Projekten zu gewährleisten.

