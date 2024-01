Microsofts Bing trotzt ChatGPT: Marktanteil kaum gestiegen trotz neuer Erweiterung

Suchmaschine steigert Nutzung, bleibt aber winzig. Google hingegen rast, um eigene KI-Verbesserungen hinzuzufügen.

Die weltweit steigenden Nutzerzahlen für Suchmaschinen haben eine erhebliche Rolle bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz gespielt. Google ist ebenfalls eifrig dabei, eigene Verbesserungen für seine KI-Technologie einzubauen. Als Microsoft Corp. im Februar letzten Jahres bekannt gab, dass ChatGPT in seine Suchmaschine Bing integriert wird, behaupteten enthusiastische Analysten, dass es sich um einen "iPhone-Moment" handelt, der den Suchmaschinenmarkt verändern und Googles Dominanz anzeigen könnte.

"Künstliche Intelligenz ändert die gesamte Suchkategorie. Dieses potenzielle Wachstum bietet sich nur selten", sagte CEO Satya Nadella damals. Fast ein Jahr später hat sich jedoch noch nichts verändert. Die neue Bing-Suchmaschine - angetrieben von der generativen KI-Technologie von OpenAI - beeindruckte Internetnutzer mit Konversationen als Antwort auf Anfragen in natürlicher Sprache.

Dennoch endete das Jahr 2023 mit nur 3,4% des weltweiten Suchmaschinenmarktes für Microsoft, laut der Datenanalysefirma StatCounter, was nur einen Anstieg von einem Prozentpunkt seit der Ankündigung von ChatGPT ausmacht.

Bing kämpft schon lange um Relevanz und hat im Laufe der Jahre mehr Spott als Anerkennung als ernsthafte Alternative zu Google angezogen. Mehrere Neupositionierungen und Redesigns seit seiner Einführung im Jahr 2009 haben wenig Auftrieb für Bings Popularität gebracht.

Einen Monat bevor Microsoft die Suchmaschine mit generativer KI ausgestattet hat, wurde sie 33% weniger genutzt als im Vorjahr, laut SensorTower. Das ChatGPT-Reboot half zumindest, diese Rückgänge umzukehren. Im zweiten Quartal 2023 stiegen die monatlichen Nutzer in den USA im Vergleich zum Vorjahr um das Doppelte auf 3,1 Millionen, laut einer Bloomberg Intelligence-Analyse der Daten zur mobilen App von SensorTower.

Insgesamt verbrachten die Nutzer 84% mehr Zeit auf der Suchmaschine, wie die Daten zeigen. Bis zum Jahresende hatte Bing’s monatliche aktive Nutzer weiterhin stetig auf 4,4 Millionen zugenommen, laut SensorTower. Um diesen Schwung zu verstärken, fügt Microsoft Bing immer mehr KI-Tools hinzu.

Im Oktober integrierte das Unternehmen die neueste Version von OpenAI’s Bildgenerierungsmodell DALL-E3. Besucher können es nutzen, um realistisch aussehende Bilder anhand einfacher Texteingaben zu erstellen. Das Angebot verbessert zwar nicht die Suchfunktion von Bing, aber laut Jordi Ribas, dem Corporate Vice President von Microsoft für Suche und KI, hat es zu einem Anstieg der Nutzung um das Zehnfache geführt.

"Wir haben eine zehnfache Zunahme der Nutzung bemerkt und das hat uns überrascht, denn wenn man bedenkt, dass DALL-E2 bereits ziemlich gut war", sagte er in einem Interview. "Es hat wirklich einen Unterschied in der Nutzung und den Nutzern gemacht, die zu unserem Produkt gekommen sind." Yusuf Mehdi, der Chief Marketing Officer für Konsumenten bei Microsoft, wollte nicht angeben, wie viele aktive Nutzer Bing hat.

"Es ist noch zu früh und es entstehen neue Verhaltensweisen", sagte er. "Wir lernen immer noch Neues, aber haben Millionen und Millionen von Nutzern, die die neuen Tools verwenden." Während das Bing-Team Publikumsmagneten hinzufügt, eilt Google ebenfalls mit der Entwicklung eigener KI-Tools voraus.

Im Mai startete es eine experimentelle Version seiner Suchmaschine, die "Search Generative Experience" genannt wird und konversationelle Antworten neben der üblichen Liste von Links liefert. Die SGE ist immer noch nicht weit verbreitet. Google plant jedoch, seine stärkste große Sprachmodelle, Gemini, im Laufe dieses Jahres in SGE zu implementieren. Die Division von Alphabet Inc. hat auch beträchtliche Vorteile.

Es hat mehr als 90% des Marktes und ist die Standard-Suchmaschine auf Apple Inc. Hardware, einschließlich iPhones. Dadurch hat Google eine entscheidende kritische Masse. Je mehr Menschen es nutzen, desto mehr weiß die Suchmaschine und desto mehr kann Google diese Daten nutzen, um Ergebnisse auf eine für Menschen nützliche Weise zu liefern und zu bewerten.

Die Umstellung von Suche durch beide Technologiegiganten spiegelt die gemeinsame Überzeugung wider, dass generative KI die Art und Weise, wie Menschen im Internet nach Antworten suchen und sie erhalten, grundlegend verändern wird. Für Microsoft ist dieser Wandel eine Chance, Bing nach vorne zu treiben. Aber die bisherigen schrittweisen Fortschritte zeigen deutlich, dass allein buzzige KI-Funktionen Bing wahrscheinlich nicht in einen ernsthaften Suchmaschinenspieler verwandeln werden.

"Wir befinden uns gerade in der Goldgräber-Ära, was AI und Suche betrifft", sagt Shane Greenstein, Ökonom und Professor an der Harvard Business School, der die Kommerzialisierung des Internets untersucht hat. "Im Moment bezweifle ich, dass AI den Ausschlag geben wird, weil man bei der Suche einen Kreislauf braucht: Je mehr Suchanfragen man hat, desto bessere Antworten gibt es.

Google ist die einzige Firma, die diese Dynamik gut etabliert hat." Dennoch sagte Greenstein, dass Bing als Außenseiter mehr Spielraum für Experimente hat. "Google muss aufpassen, seine Marke und Produkte bei Test läufen von neuen AI-Tools nicht zu schädigen, sagte er.

"Bing kann sich das Risiko leisten. Es gibt nichts zu verlieren." Microsoft setzt auch darauf, dass generative KI beeinflussen wird, wie Werbetreibende ihre Suchkosten aufteilen. Das derzeitige Anzeigenmodell basiert auf Kosten pro Klick, aber AI-unterstützte Suchanfragen bringen Verbraucher schneller und direkter zu Antworten, ohne eine Vielzahl von blauen Links, so Marketingchef Mehdi. "Wir haben Werbetreibende, die uns sagen, dass sie durch unsere AI-Bemühungen bessere Ergebnisse erzielen und stark am Verständnis, wie das funktioniert, interessiert sind", sagte er.

Nachricht im Orginal