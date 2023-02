Microsoft und NVIDIA kündigen umfangreichen neuen Gaming-Deal an

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Redmond, Washington und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft bringt das Blockbuster-Lineup von Xbox-Games darunter Minecraft und Activision-Titel wie Call of Duty, zum NVIDIA GeForce NOW Cloud-Gaming-DienstAm Dienstag gaben Microsoft und NVIDIA bekannt, dass die Unternehmen eine 10-jährige Partnerschaft vereinbart haben, um Xbox PC-Spiele auf den NVIDIA® GeForce NOW™ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3789345-1&h=92285174&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3789345-1%26h%3D2747652161%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nvidia.com%252Fen-us%252Fgeforce-now%252F%26a%3DGeForce%2BNOW%25E2%2584%25A2&a=GeForce+NOW%E2%84%A2) Cloud-Gaming-Dienst zu bringen, der über 25 Millionen Mitglieder in über 100 Ländern hat.Die Vereinbarung wird es Spielern ermöglichen, Xbox PC-Titel von GeForce NOW auf PCs, macOS, Chromebooks, Smartphones und andere Geräte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3789345-1&h=3372006814&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3789345-1%26h%3D2869440985%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nvidia.com%252Fen-us%252Fgeforce-now%252Fdownload%252F%26a%3Dother%2Bdevices&a=andere+Ger%C3%A4te) zu streamen. Außerdem können PC-Titel von Activision Blizzard, wie z. B. Call of Duty, auf GeForce NOW gestreamt werden, sobald die Übernahme von Activision durch Microsoft abgeschlossen ist.„Xbox ist nach wie vor bestrebt, den Menschen mehr Auswahl zu bieten und Wege zu finden, die Art und Weise, wie sie spielen, zu erweitern", so Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming. „Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, NVIDIAs Titelkatalog um Spiele wie Call of Duty zu erweitern, und Entwicklern mehr Möglichkeiten geben, Streaming-Spiele anzubieten. Wir freuen uns darauf, den Spielern mehr Möglichkeiten zu bieten, die Spiele zu spielen, die sie lieben"."Die Kombination des unglaublich reichhaltigen Katalogs an Xbox-Erstanbieter-Spielen mit den leistungsstarken Streaming-Fähigkeiten von GeForce NOW wird Cloud-Gaming zu einem Mainstream-Angebot machen, das Gamer aller Interessens- und Erfahrungsstufen anspricht", sagte Jeff Fisher, Senior Vice President für GeForce bei NVIDIA. „Durch diese Partnerschaft werden jetzt mehr der beliebtesten Titel der Welt mit nur einem Klick über die Cloud verfügbar sein und von Millionen von Spielern gespielt werden können".Diese Partnerschaft bietet Spielerinnen und Spielern eine größere Auswahl und löst die Bedenken von NVIDIA im Zusammenhang mit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. NVIDIA bietet daher seine volle Unterstützung für die behördliche Genehmigung der Übernahme an.Microsoft und NVIDIA werden sofort mit der Integration von Xbox PC-Spielen in GeForce NOW beginnen, damit GeForce NOW-Mitglieder PC-Spiele streamen können, die sie im Windows Store kaufen, einschließlich Partnertitel von Drittanbietern, für die der Publisher NVIDIA die Streaming-Rechte erteilt hat. Xbox PC-Spiele, die derzeit in Stores von Drittanbietern wie Steam oder dem Epic Games Store erhältlich sind, werden auch über GeForce NOW gestreamt werden können.Besuchen Sie die GeForce NOW Webseite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3789345-1&h=2097054929&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3789345-1%26h%3D1846696729%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nvidia.com%252Fen-us%252Fgeforce-now%252F%26a%3DGeForce%2BNOW%2Bwebsite&a=GeForce+NOW+Webseite), um weitere Informationen über den Dienst zu erhalten, und informieren Sie sich jeden GFN-Donnerstag über die neuesten Nachrichten, einschließlich der Veröffentlichungstermine für kommende Microsoft-Spieletitel, die für den GeForce NOW-Dienst verfügbar sind.Die Vereinbarung wurde heute auf einer Microsoft-Pressekonferenz in Brüssel, Belgien, bekanntgegeben. Microsoft teilte heute auch mit, dass es eine zehnjährige Vereinbarung abgeschlossen habe, um die neueste Version von Call of Duty nach der Fusion mit Activision auf die Nintendo-Plattform zu bringen.Über NVIDIA: Seit seiner Gründung im Jahr 1993 ist NVIDIA (NASDAQ: NVDA) ein Pionier im Bereich des beschleunigten Computing. Die Erfindung des Grafikprozessors durch das Unternehmen im Jahr 1999 hat das Wachstum des PC-Spielemarktes ausgelöst, die Computergrafik neu definiert, die Ära der modernen KI eingeleitet und die Entstehung des Metaversums vorangetrieben. NVIDIA ist jetzt ein Full-Stack-Computing-Unternehmen mit Angeboten im Rechenzentrums-Maßstab, welche die Branche neu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter https://nvidianews.nvidia.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3789345-1&h=974694851&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3789345-1%26h%3D3769609169%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnvidianews.nvidia.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fnvidianews.nvidia.com%252F&a=https%3A%2F%2Fnvidianews.nvidia.com%2F).Über MicrosoftMicrosoft (Nasdaq „MSFT" @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für die Ära einer intelligenten Cloud und eines intelligenten Edge. Microsoft hat es sich zur Aufgabe gemacht, jeden Menschen und jedes Unternehmen auf der Welt zu befähigen, mehr zu erreichen.Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die Vorteile, die Auswirkungen und die Leistung der Produkte und Technologien von NVIDIA, einschließlich GeForce NOW; und die Partnerschaft von NVIDIA mit Microsoft sowie die damit verbundenen Vorteile und die Auswirkungen sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, sind unter anderem: globale wirtschaftliche Bedingungen; NVIDIAs Abhängigkeit von Dritten bei der Herstellung, Montage, Verpackung und Prüfung seiner Produkte; die Auswirkungen der technologischen Entwicklung und des Wettbewerbs; die Entwicklung neuer Produkte und Technologien oder Verbesserungen von NVIDIAs bestehenden Produkten und Technologien; die Marktakzeptanz von NVIDIAs Produkten oder Produkten von NVIDIAs Partnern; Design-, Herstellungs- oder Softwarefehler; Änderungen der Verbraucherpräferenzen oder -nachfrage; Änderungen der Industriestandards und -Schnittstellen; unerwartete Leistungseinbußen von NVIDIAs Produkten oder Technologien, wenn diese in Systeme integriert sind; sowie andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den neuesten Berichten, die NVIDIA bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einreicht, detailliert beschrieben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Jahresbericht auf Formular 10-K und die Quartalsberichte auf Formular 10-Q. Kopien der bei der SEC eingereichten Berichte werden auf der Website von NVIDIA veröffentlicht und sind bei NVIDIA kostenlos erhältlich. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für die zukünftige Leistung und beziehen sich nur auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt NVIDIA jegliche Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen.© 2023 NVIDIA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. NVIDIA, das NVIDIA Logo, GeForce und GeForce NOW sind Marken und/oder eingetragene Marken der NVIDIA Corporation in den USA und anderen Ländern. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind. Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1702517/Microsoft_Company_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3789345-1&h=126479545&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3789345-1%26h%3D368334119%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1702517%252FMicrosoft_Company_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1702517%252FMicrosoft_Company_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1702517%2FMicrosoft_Company_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/microsoft-und-nvidia-kundigen-umfangreichen-neuen-gaming-deal-an-301753172.html

Original-Content von: Microsoft Corp., übermittelt durch news aktuell