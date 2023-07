Microsoft setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045) hat in den letzten sechs Monaten kontinuierlich zugelegt und dabei insgesamt einen Gewinn von rund 37% verzeichnet. Betrachtet man den Kursgewinn auf Drei-Jahres-Sicht, so steht sogar ein beeindruckender Anstieg von mehr als 70% zu Buche. Langfristig gesehen erweist sich Microsoft als ein echter Gewinner an der Börse. In den vergangenen zehn Jahren konnte die Microsoft-Aktie insgesamt einen Zuwachs von 1046,7% verzeichnen, was einer durchschnittlichen jährlichen Performance von rund 27,6% entspricht. Ein Investment in Höhe von 10.000 Euro hätte somit zu beachtlichen 114.667 Euro geführt. Dabei ist das Anlagerisiko als deutlich unterdurchschnittlich einzustufen, mit einer Verlust-Ratio von 1,57.

Seit dem 15.03. befindet sich die Microsoft-Aktie in einem langfristigen Aufwärtstrend und...