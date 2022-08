Microsoft: Mit aller Gewalt!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

In der Software-Welt dreht sich heute alles um Abos. Wer Adobe Premiere wie in den 90ern einzeln kaufen möchte, wird vom Hersteller lediglich auf Abos verwiesen und auch andere Hersteller haben diese Modell längst für sich entdeckt. Bei den Nutzern kommtt das nicht immer gut an. Auch Microsoft versucht seit einer kleinen Ewigkeit, seine Nutzer zu einem Abo zu überreden.… Hier weiterlesen