Microsoft: Die Zuversicht kehrt zurück!

Der Erholungsschwung hat bei der Aktie des Softwaregiganten Microsoft in der vergangen Woche so richtig Fahrt aufgenommen. Angetrieben von einem positiven Ausblick auf das im Juli begonnene Geschäftsjahr 2022/23 schnellte der Kurs auf Wochenbasis um fast 8 Prozent in die Höhe und überwand dabei eine Reihe von charttechnischen Hürden. Nacheinander konnten die 50-Tage-Linie (EMA50), die Horizontale bei 270 Dollar, die… Hier weiterlesen