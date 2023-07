Microsoft: Potenzial für Kursanstieg von +1,40% auf 312,82 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Am gestrigen Handelstag hat Microsoft -0,71% verloren und summiert in der letzten Woche einen Verlust von -0,08%. Die Stimmung am Markt ist gegenwärtig relativ neutral.

Dennoch sagen Bankanalysten eine mittelfristige Kurssteigerung voraus. Das aktuelle Kursziel liegt bei 312,82 EUR mit einem potenziellen Anstieg von +1,40%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach den jüngsten Marktentwicklungen.

30 Analysten sehen die Aktie als starkes Kaufsignal an. Optimistisch jedoch nicht euphorisch bewerten 12 weitere Experten Microsoft als “kaufen”. Als “halten” wird die Aktie von sieben weiteren Spezialisten beurteilt. Lediglich einer oder mehrere Spezialisten raten zu einem sofortigen Verkauf des Unternehmens.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,40. Damit sind rund 84% der Analysteneinschätzungen...