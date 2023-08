Microsoft: Potenzial für Kursanstieg auf 317,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Aktie von Microsoft wird laut Analysten derzeit unter ihrem wahren Wert gehandelt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 317,20 EUR, was einem Potenzial von +4,74% entspricht.

• Microsoft: Am 31.08.2023 mit +0,09%

• Mittelfristiges Kursziel von Microsoft bei 317,20 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,45

Am gestrigen Handelstag konnte eine leichte Steigerung von +0,09% verzeichnet werden und die vergangenen fünf Handelstage ergaben ein Plus von +1,89%. Die Stimmung am Markt scheint daher relativ optimistisch zu sein.

Von insgesamt 53 Analysten empfehlen derzeit 33 den Kauf der Aktie und weitere 13 sehen diese als einen starken Kauf an. Lediglich sechs Experten sind neutral eingestellt und nur einer ist zum Verkauf geraten. Somit besteht eine optimistische Einschätzung in Höhe von +86,79%.

