Microsoft: Mittelfristiges Kursziel 307,69 EUR

Die Bewertung der Microsoft-Aktie ist nach Einschätzung von Analysten nicht korrekt. Das mittelfristige Kursziel liegt um +5,39% über dem aktuellen Wert.

• Am 24.05.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang von -0,24%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 307,69 EUR

• Das Guru-Rating für Microsoft bleibt unverändert bei 4,41

Am letzten Handelstag sank die Microsoft-Aktie um -0,24%, was in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einem Verlust von -1,26% entspricht. Dies deutet auf eine relativ pessimistische Marktlage hin.

Obwohl es sich um eine unerwartete Entwicklung handelt, sind Bankanalysten der Ansicht, dass das Unternehmen ein großes Potenzial bietet und haben ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie festgelegt: Es liegt bei 307,69 EUR oder einer Steigerung von +5,39%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese...