Microsoft: Kursziel von 366,13 EUR in Reichweite

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Aktie von Microsoft hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,88% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich somit insgesamt eine positive Entwicklung von +2,05%. Die Bankanalysten sehen das wahre Potenzial der Aktie jedoch noch nicht ausgeschöpft und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel bei 366,13 EUR. Dies entspricht einem Aufschwungspotenzial von bis zu +21,48%.

• Microsoft: Am 02.10.2023 mit +0,88%

• Das Kursziel des Unternehmens liegt bei €366,13

• Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Wert 4,42

Trotz der positiven Entwicklungen gibt es unter den Analysten verschiedene Meinungen bezüglich eines Investments in die Aktie: Während 32 Experten zum Kauf raten und weitere 13 das Rating “Kauf” geben aber zurückhaltender sind im Optimismus bleiben als die anderen; positionieren sich sieben...