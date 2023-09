Microsoft: Kursziel von 323,78 EUR - Aktie laut Analysten unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Nach Ansicht von Analysten ist die Microsoft-Aktie momentan nicht angemessen bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +8,73% über dem aktuellen Kurs.

• Am 22.09.2023 lag der Wert von Microsoft bei -0,79%

• Das Kursziel beträgt 323,78 EUR

• Das Guru-Rating beläuft sich auf nunmehr 4,45

Gestern verzeichnete Microsoft einen Rückschlag in Höhe von -0,79% am Finanzmarkt. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage – also eine gesamte Woche – summierten sich auf -3,66%. Demnach zeigt sich der Markt aktuell eher pessimistisch.

Wie sehen die Prognosen der Bankanalysten angesichts dessen aus? Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 323,78 EUR.

Bankanalysten sind im Durchschnitt davon überzeugt, dass diese Einschätzung zutrifft und prognostizieren ein Potential für Investoren in Höhe von +8,73%. Ein...