Microsoft: Kursziel von 315,37 EUR in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Nach Ansicht einiger Analysten ist die Aktie von Microsoft derzeit unterbewertet und bietet daher Investoren Potenzial.

• Am 14.06.2023 legte der Kurs um +0,09% zu

• Das mittelfristige Kursziel für Microsoft beträgt 315,37 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,40

Am gestrigen Handelstag verzeichnete das Unternehmen überdies einen Anstieg des Aktienkurses um +0,09%. Über eine vollständige Handelswoche hinweg ergibt sich damit ein Plus von insgesamt +2,87%, was den Markt relativ optimistisch stimmen dürfte.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Microsoft liegt bei 315,37 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt somit ein Potenzial von +1,70% im Vergleich zum aktuellen Wert. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Von insgesamt 30 Analysten...