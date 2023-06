Microsoft: Kursziel von 311,12 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Aktie des Technologiekonzerns Microsoft konnte am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +0,36% verzeichnen. Insgesamt summiert sich das Plus der vergangenen fünf Handelstage auf +5,27%. Die Bankanalysten sehen die aktuelle Bewertung als nicht angemessen an und schätzen das mittelfristige Kursziel bei 311,12 EUR ein.

Obwohl die Stimmung im Markt momentan relativ optimistisch ist und einige Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen (30), teilen nicht alle diese Einschätzung. Einige Analysten (1) sind sogar der Meinung, dass Anleger ihre Anteile an Microsoft sofort verkaufen sollten.

