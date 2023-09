Microsoft: Kursziel bei 321,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Aktie von Microsoft hat gestern einen Rückgang von -0,35% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +1,09% erzielt werden – der Markt scheint also optimistisch zu sein.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Microsoft auf 321,30 EUR geschätzt. Dies würde eine Steigerung um +3,70% bedeuten und zeigt somit Potenzial für Investoren auf. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung: Während 33 Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 13 sie mit “Kauf” bewerten, sehen sechs Analysten keinen klaren Trend und nur einer rät zum Verkauf.

Insgesamt bleibt die Stimmung aber positiv – +86,79% aller Analysten sind optimistisch gestimmt. Das Guru-Rating wurde zudem angepasst und beträgt nun ebenfalls 4,45 nach zuvor schon 4,45.