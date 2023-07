Microsoft: Kursziel bei 312,10 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Microsoft-Aktie wird von Experten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 312,10 EUR (+0,68% des aktuellen Kurses).

• Am 03.07.2023 verzeichnete die Aktie ein Minus von -0,75%

• In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +1,02% erreicht werden

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,40

Eine vollständige Handelswoche ist vergangen und das Ergebnis für Microsoft ist ein Plus von +1,02%. Trotz dem gestrigen Rückgang um -0,75%, scheint der Markt relativ optimistisch zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt 312,10 EUR laut Bankanalysten. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, würde dies Investoren eine Rendite in Höhe von +0,68% ermöglichen.

Zwar teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der jüngsten...