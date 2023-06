Microsoft: Kurspotenzial mit wahrem Kursziel von 311,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Am gestrigen Tag verzeichnete Microsoft an der Börse eine negative Kursentwicklung von -0,76%. Dennoch konnte das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +1,62% erreichen. Trotz dieser positiven Bilanz sind Analysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 311,12 EUR liegt.

• Microsoft: Am 20.06.2023 mit -0,76%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 311,12 EUR

• Guru-Rating bleibt bei stabilen 4,40

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten ergibt bei einem Erreichen des prognostizierten Kurses ein Potential von +0,17%. Allerdings sind sich nicht alle Experten sicher ob diese Prognose eintreffen wird.

30 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktien und weitere zwölf setzen auf eine optimistische Einschätzung. Sieben andere bleiben neutral und nur...