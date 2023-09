Microsoft: Kurspotenzial von +3,11% auf 322,06 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die gestrige Kursentwicklung von Microsoft am Finanzmarkt war mit einem Plus von +1,32% vielversprechend. In der vergangenen Woche zeigte sich insgesamt eine positive Entwicklung um +1,71%. Die Bankanalysten bewerten die Aktie als unterbewertet und sehen das mittelfristige Kursziel bei 322,06 EUR.

• Microsoft: Gestern mit +1.32% am Finanzmarkt

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 322,06 EUR

• 33 Analysten empfehlen einen Kauf

Aktuell ist ein mittelfristiges Potenzial von +3,11% vorhanden. Dies bedeutet also für Investoren eine Chance auf einen attraktiven Gewinn. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der jüngsten Vergangenheit.

Von insgesamt 53 Analysteneinschätzungen empfehlen jedoch immerhin noch 46 den Kauf bzw. halten die Aktie zumindest als stark kaufenswert oder neutral (86,79%)....