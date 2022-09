Microsoft: Kann das gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Liebe Leser, in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse bei Microsoft verfolgt. Unsere Autoren haben sich die Situation in ihren Analysen einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen: Der Stand! Nicht zuletzt das schwache Handelsumfeld hat wohl dazu geführt, dass es bei Microsoft zuletzt deutlich bergab ging mit dem Aktienkurs. Die Entwicklung! In den letzten Tagen… Hier weiterlesen