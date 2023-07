Microsoft im Fokus der EU-Kommission: Wiederholung vergangener Fehler?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Fast auf den Tag genau drei Jahre ist es her, dass Microsoft mit einer Wettbewerbsbeschwerde konfrontiert wurde. Slack reichte damals Beschwerde bei der EU ein und warf Microsoft marktmissbräuchliches Verhalten vor. Nun bereitet die EU-Kommission ein Kartellverfahren gegen Microsoft vor. Microsoft wurde kritisiert, durch die Integration von Teams in das Bürosoftwarepaket Office konkurrierende Anbieter aus dem Markt zu drängen. Doch diese Praktiken erinnern an vergangene Zeiten, in denen sich Microsoft als rücksichtsloser Monopolist im Markt für PC-Betriebssysteme und Bürosoftware präsentierte. Das Unternehmen versprach jedoch einen Kulturwandel zu mehr Fairness und Offenheit.

Die Bündelung von Teams mit den neuesten Office-Versionen stellt jedoch einen Rückschlag dar. Teams ist so eng mit den anderen Anwendungen verbunden,...