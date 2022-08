Microsoft: Chapeau - der Ausbruch scheint zu gelingen!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Microsoft-Aktie hat in den vergangenen Wochen auch dank des anziehenden Gesamtmarktes, v.a. im Tech-Bereich, deutlich aufwerten können. Seit Mitte Juli befindet sich der Kurs in einer Erholungsbewegung. Diese hat Ende Juli noch einmal deutlich an Schwung gewonnen, nachdem der Softwareriese solide Q4-Zahlen und einen positiven Ausblick auf das neue Geschäftsjahr präsentiert hat. Am Markt wurde dies mit Wohlwollen zur… Hier weiterlesen