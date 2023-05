Microsoft: Bankanalysten prognostizieren Kursziel von 299,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Aktie von Microsoft wird nach Aussage der Analysten am Finanzmarkt aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 299,62 EUR mit einem Potenzial von +5,57% zum aktuellen Kurs. Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Anstieg um +1,37%, was sich zu einer positiven Entwicklung von insgesamt +2,36% in einer vollständigen Handelswoche summiert.

• Microsoft legte am 10.05.2023 um +1,37% zu.

• Derzeitiges mittelfristiges Kursziel beträgt 299,62 EUR.

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,42.

Aktuell empfehlen insgesamt 61 Analysten den Kauf oder das Halten der Aktie und lediglich vier Experten sprechen eine neutrale Empfehlung aus. Ein Verkauf wird nicht empfohlen.

Diese positive Einschätzung wird durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt und gibt Investoren Grund zur...