Microsoft: Analysten sehen Kursziel bei 308,28 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Inmitten einer unsicheren Lage an den Finanzmärkten konnte Microsoft am letzten Handelstag sein Potenzial ausspielen und einen Anstieg von +0,47% verzeichnen. Trotzdem musste die Aktie in der vergangenen Woche Verluste hinnehmen und steht nun -2,72% schlechter da als noch fünf Tage zuvor.

Die Experten sind sich jedoch einig: Der aktuelle Kurs spiegelt nicht das wahre Potenzial des Unternehmens wider. Das mittelfristige Kursziel für die Microsoft-Aktie liegt durchschnittlich bei 308,28 EUR – was einem möglichen Wachstumspotenzial von +1,43% entspricht.

Eine klare Kaufempfehlung sprechen aktuell 44 der befragten Analysten aus. Weitere 14 schließen sich dieser Einschätzung an und halten die Aktie immerhin für kaufenswert. Lediglich sechs Experten äußern sich neutral zur Entwicklung des Wertpapiers.

Das Guru-Rating bleibt mit...