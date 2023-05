Microsoft: Analysten sehen Kurspotenzial von +5,57% auf 299,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Aktie von Microsoft wird derzeit nach Ansicht vieler Analysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 299,62 EUR und bietet somit ein Kurspotenzial in Höhe von +5,57%. Die Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen war mit einem Plus von +2,36% positiv.

• Am 10.05.2023 hatte Microsoft eine Kursentwicklung von +1,37%

• Das aktuelle mittelfristige Zielkurs beträgt 299,62 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,42

Trotz des positiven Trends sind jedoch nicht alle Experten optimistisch gestimmt. Während sich 29 Analysten für einen starken Kauf aussprechen und weitere 32 die Aktie als Kauf einschätzen, halten sich vier Experten weitgehend neutral.

Ein Verkauf wird derzeit von keinem einzigen Analyst empfohlen.

Insgesamt bleiben somit rund 88% aller befragten Experten weiterhin optimistisch...