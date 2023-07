Microsoft: Analysten sehen Kurspotenzial von +1,96% bei einem Kursziel von 310,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Microsoft-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen um -1,25% an Wert verloren. Gestern allein rutschte sie um -1,03%. Die Bankanalysten sehen jedoch ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +1,96%, wenn das aktuelle Kursziel von 310,40 EUR erreicht wird.

• Am 10.07.2023 fiel der Aktienkurs um -1,03%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 310,40 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt unverändert bei 4,40

Aktuell empfehlen die meisten Analysten (84%) die Microsoft-Aktie zu kaufen oder zumindest zu halten. Nur ein Experte meint sogar einen Verkauf sei angebracht.

Obwohl der Markt momentan pessimistisch erscheint und einige Analysten skeptisch sind hinsichtlich der Erreichbarkeit des Kursziels gibt es eine grundsätzlich positive Einschätzung bezüglich des Potentials der Microsoft-Aktie.