Microsoft: Analysten sehen Kurspotenzial

Die Aktie von Microsoft hat gestern ein Plus von +1,10% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +1,32% zugelegt. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel bei 321,37 EUR, was einem Kurspotenzial von +1,99% entspricht.

• Microsoft mit positivem Trend (+1,10%) am 11.09.2023

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 321,37 EUR (+1,99%)

• 86,79% der Analysten zeigen sich optimistisch

33 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 13 als “Kauf”. Lediglich eine Person empfiehlt einen Verkauf. Insgesamt zeigt sich also eine positive Stimmung rund um das Unternehmen.

Das Guru-Rating beläuft sich nun auf durchschnittlich 4,45 nach zuvor schon einmal erreichten Wert dieses Niveaus (“Guru-Rating ALT”).