Microsoft: Analysten sehen Kurspotential von 5,04%

Die gestrige Kursentwicklung von Microsoft am Finanzmarkt liegt bei -0,16%. Damit verzeichnet das Unternehmen eine negative Summe vergangener fünf Handelstage in Höhe von -0,09%. Trotzdessen sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 319,54 EUR aufweist. Dieses würde Investoren ein potenzielles Kursplus in Höhe von +5.04% eröffnen.

• Microsoft hat am 05.09.2023 eine negative Entwicklung mit einem Rückgang um -0,16% verzeichnet.

• Das mittelfristige Kursziel für Microsoft beträgt jetzt 319,54 EUR.

• Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt +86.79%.

33 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 13 Experten beurteilen diese als “Kauf”. Lediglich sechs haben sich neutral eingestuft und nur einer schlägt einen Verkauf vor. Diese positive...