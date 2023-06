Microsoft: Analysten halten ein mittelfristiges Kursziel von 309,47 EUR für möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Microsoft-Aktie konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,85% verzeichnen. Auch in den letzten fünf Handelstagen war ein Anstieg von +0,75% zu verzeichnen. Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie noch immer unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 309,47 EUR liegt – dies entspricht einem potentiellen Gewinn in Höhe von -1,18%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Aktuell empfehlen 30 der befragten Analysten die Microsoft-Aktie zum Kauf und weitere 14 sehen sie optimistisch als Kauf an. Nur einer rät dazu, sofort zu verkaufen. Die meisten Experten bewerten die Aktie als Halteposition (6) oder bleiben neutral (5).

Das Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert mit einem Wert von 4,41.