Microsoft: Aktienkurs könnte um +1,75% steigen - Kursziel 310,40 EUR

Die Microsoft-Aktie verzeichnete gestern am Finanzmarkt einen Rückgang von -0,83%. In den letzten fünf Handelstagen lag der Gesamtverlust bei -1,06%, was darauf hindeutet, dass die Stimmung auf dem Markt derzeit relativ pessimistisch ist.

Allerdings halten viele Bankanalysten das aktuelle Kursniveau für unterbewertet und schätzen ein mittelfristiges Kursziel von 310,40 EUR. Dies würde einem Kurspotenzial von +1,75% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach einer schwachen Entwicklung in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen 30 Analysten den Kauf der Microsoft Aktie und weitere zwölf Experten bewerten sie als “Kauf”. Sieben Experten geben eine neutrale Bewertung ab (“halten”) während nur ein Experte rät die Aktie sofort zu verkaufen. Damit sind immerhin noch +84 % der Analysten optimistisch für die...