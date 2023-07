Microsoft Aktien im Fokus: Kurssteigerung erwartet trotz pessimistischer Jahresprognosen

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Bislang deutet also einiges darauf hin, dass Aktionäre mit positiven Quartalszahlen von Microsoft rechnen können. Analysten prognostizieren einen leichten Anstieg beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal und auch der Gewinn soll sich voraussichtlich stabil halten. Allerdings sind die Prognosen auf Jahressicht eher pessimistisch, da ein leichter Rückgang sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn erwartet wird.

Aktuell reagieren die Aktionäre bereits auf die Schätzungen der Quartalszahlen, indem sie vermehrt in die Microsoft Aktie investieren. In den letzten 30 Tagen stieg der Kurs um 1,11%. Die Analysten sind ebenfalls optimistisch und schätzen den Aktienkurs in einem Zeitraum von 12 Monaten auf 310,04 EUR. Dies würde einer Gewinnsteigerung von 0,49% entsprechen.

Auch aus charttechnischer Sicht sieht es gut aus für Microsoft....