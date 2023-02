Microsoft-Aktie: Das wird eine Schlacht!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Microsoft möchte seine Suchmaschine Bing aufwerten und den Marktführer Google angreifen. Dafür soll die leistungsfähigere Variante der künstlichen Intelligenz (KI) ChatGPT von Open AI in Bing integriert werden. Die Technologie soll Suchanfragen verfeinern, relevantere Ergebnisse liefern und das Einkaufen erleichtern. Microsoft will die KI-Technologie vermarkten und in seine gesamte Produktpalette einbinden. Google hatte zuvor einen eigenen Chatbot vorgestellt und plant die Aufwertung seiner Suchmaschine. Bing liegt beim Marktanteil weit hinter Google. Microsoft will “die KI-Schlacht gewinnen”, sagt Analyst Daniel Ives.

Die Kursziele werden zur Oberseite angepasst!

Jefferies erhöhte das Kursziel für Microsoft von 275 auf 310 US-Dollar und behielt die Einstufung auf „Buy“ bei. Analyst Brent Thill schrieb in einer Studie, dass die verbesserten Ergebnisse der Suchmaschine Bing dank dem Text-Automaten ChatGPT dem Softwarekonzern langfristig Rückenwind verleihen könnten. Es brauche jedoch Zeit, um Google Werbekunden abzuwerben. JPMorgan erhöhte das Kursziel für Microsoft auf 305 US-Dollar und behielt die Einstufung auf „Overweight“ bei.

Übernahme abgesagt!

Die britische Wettbewerbsbehörde hat Bedenken bezüglich Microsofts geplanter Übernahme des Videospielherstellers Activision Blizzard für 68,7 Milliarden Dollar ausgesprochen. Die Behörde befürchtet, dass dies zu höheren Preisen und weniger Auswahl für Spieler sowie weniger Innovationen führen könnte. Microsoft würde davon profitieren, die Spiele exklusiv für seine eigene Cloud-Gaming-Plattform und Konsolen anzubieten, was die Stärke des Unternehmens erhöhen und den Wettbewerb einschränken würde. Ein endgültiger Bericht soll bis zum 26. April veröffentlicht werden.

