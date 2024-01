Microsoft Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Microsoft liegt bei 48,94, was darauf hinweist, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 54, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einstufung in dieser Kategorie als "Neutral" erfolgt.

Die Diskussionen rund um Microsoft in sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wurden fünf Handelssignale ermittelt, davon 5 positive und 0 negative. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, obwohl das Unternehmen insgesamt als "Neutral" betrachtet wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Microsoft bei 26,58, was unter dem Branchendurchschnitt von 58,96 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Verglichen mit anderen Aktien aus der "Software"-Branche hat Microsoft in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 47,43 Prozent erzielt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Microsoft 49,01 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" eingestuft.

