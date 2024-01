Microsoft Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Smiths Group":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Microsoft von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, wie unsere Redaktion anhand der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Zudem hat die Redaktion 5 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert und daher eine "Gut" Empfehlung abgegeben.

Im Branchenvergleich konnte Microsoft in den letzten 12 Monaten eine Performance von 63,82 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 7,26 Prozent, was einer Outperformance von +56,57 Prozent für Microsoft entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 9,01 Prozent im letzten Jahr, wobei Microsoft um 54,82 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Microsoft beträgt 0,82 Prozent, gemessen am aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Durchschnittswert (1,21 Prozent) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Microsoft aktuell bei 337,83 USD, während der Aktienkurs selbst bei 398,9 USD liegt, was einen Abstand von +18,08 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 376,21 USD erreicht, was einer Differenz von +6,03 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

