"Microsoft: Aktie laut Analysten um 1,49% unterbewertet - Großes Kurspotenzial"

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Microsoft-Aktie eine Kursentwicklung von +0,21%. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis jedoch bei -1,30%, was auf pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 310,61 EUR. Falls diese Einschätzung zutrifft, eröffnet sich Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +1,49%. Derzeit teilen nicht alle Experten diese Ansicht angesichts des schwachen Trends in letzter Zeit.

Dennoch bezeichnen immerhin 84% der Analysten die Aktie als starken Kauf oder Kauf. Lediglich einer ist für einen Verkauf und sieben für Halten. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,40.