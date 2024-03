Microsoft Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 28 positive, 4 neutrale und 1 negative Bewertung für die Microsoft-Aktie abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im vergangenen Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie als positiv bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel für die Microsoft-Aktie liegt bei 362,53 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 428,74 USD eine erwartete Kursentwicklung von -15,44 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Microsoft in den letzten 12 Monaten eine Performance von 58,11 Prozent. Dies steht im Gegensatz zu einem durchschnittlichen Anstieg von 918,29 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der Softwarebranche, was einer Underperformance von -860,18 Prozent entspricht. Im Sektor "Informationstechnologie" lag die durchschnittliche Rendite bei 495,39 Prozent, wobei Microsoft um 437,28 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind ebenfalls wichtige Faktoren. In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung der Stimmung bei Microsoft festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Microsoft-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem RSI von 29,02 über 7 Tage, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Microsoft-Analyse vom 26.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Microsoft jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Microsoft-Analyse.

Microsoft: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...