Microsoft Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, wie die Daten zeigen. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Vor kurzem haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Microsoft unterhalten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut".

Statistische Auswertungen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Konkret gab es 9 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Microsoft-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 325,32 USD lag und der letzte Schlusskurs bei 372,65 USD liegt, was einer Abweichung von +14,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (356,62 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,49 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,52 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,34, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 26,58 und liegt 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 60. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Microsoft auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

