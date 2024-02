Microsoft Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Microsoft-Aktie zeigt sich aktuell in verschiedenen Bereichen als attraktive Investition. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0,82 %, was zwar unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 % liegt, jedoch immer noch als akzeptabel eingestuft werden kann. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Aktie als überverkauft gilt, was wiederum als positives Zeichen für potenzielle Käufer interpretiert werden kann. Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der letzten 200 und 50 Handelstage deutet ebenfalls darauf hin, dass die Aktie als attraktiv bewertet werden kann.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Microsoft-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,82 % erzielt, was 58,81 % über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" zeigt sich Microsoft als überdurchschnittlich rentabel.

Insgesamt wird die Microsoft-Aktie aufgrund dieser verschiedenen Faktoren als attraktive Anlage mit einem "Gut"-Rating bewertet.

