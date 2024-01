Microsoft Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Für Microsoft wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 80,91 Punkten, was darauf hinweist, dass Microsoft überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich und weist darauf hin, dass Microsoft auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich konnte Microsoft in den letzten 12 Monaten eine Performance von 66,98 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 10,85 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +56,13 Prozent im Branchenvergleich für Microsoft. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,44 Prozent, wobei Microsoft 57,54 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Microsoft beträgt derzeit 0,82 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,25 % im Bereich "Software". Mit einer Differenz von 1,43 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Diskussionsintensität der Aktie ging jedoch zurück, was darauf hindeutet, dass sie weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Microsoft-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

