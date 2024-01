Microsoft Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Microsoft bei 367,94 USD liegt, was einer Entfernung von +11,01 Prozent vom GD200 (331,45 USD) entspricht. Dies signalisiert eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Demgegenüber liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 366,01 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +0,53 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Microsoft-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Microsoft beträgt derzeit 0,82 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Software") von 2,25 %. Die Differenz von lediglich 1,43 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend, was zu einer positiven Bewertung führt. Hingegen wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Microsoft-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Von insgesamt 35 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Microsoft-Aktie sind 30 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einem Gesamteinschätzung "Gut" führen. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 353,12 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -4,03 Prozent fallen könnte. Die daraus ableitende Empfehlung ist "Neutral". Insgesamt erhält Microsoft von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

