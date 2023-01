Microsoft-Aktie: Was wird aus der US-Schuldenobergrenze?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Am Donnerstag sind die Börsen eingebrochen, Gründe hierfür sind z.B Sorgen um eine Zinserhöhung. Aber auch Schwierigkeiten bezüglich der US-Schuldenobergrenze treten abermals in den Vordergrund. Immer wieder kommt es dazu, dass die USA ihre selbstgesetzte Schuldenobergrenze erreichen. Nicht selten entsteht dann ein Spektakel darum, ob diese zum wiederholten Male angehoben werden soll oder eben nicht. Falls dies nicht geschieht, so ist der Staat zahlungsunfähig. Also kam es in der Vergangenheit schlussendlich immer wieder so, dass man sich dazu entschlossen hat, weitere Schulden zu machen.

Kommt es zu neuen Tiefständen?

Der Kurs der Microsoft-Aktie befindet sich schon seit Ende 2021 in einer Korrekturphase. Da der Kurs um mehr als 35% nachgegeben hat, darf man schon von einem Crash sprechen. Die Frage ist nun, ist dieser bereits beendet oder geht es noch einmal Richtung Süden. Im letzten Jahr wurde das Tief bei 213,43 USD an der Nasdaq generiert. Seitdem zeigt sich eine kleine Erholung. Es besteht aber die Gefahr, dass sich der übergeordnete Trend weiterhin fortsetzt.

Die Bären haben weiterhin das Sagen!

Der Fokus wird in diesem Abschnitt auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Von 30 gemessenen Parameter sind 5 als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 16.67 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Microsoft-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.

Microsoft kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Microsoft jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Microsoft-Analyse.

