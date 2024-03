Microsoft Aktie: Was ist jetzt angebracht?

In den sozialen Medien hat sich die Stimmung gegenüber der Aktie von Microsoft in den letzten vier Wochen deutlich aufgehellt. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger positiver gestimmt sind. Dies spiegelt sich auch in der Bewertung der Aktie wider, die als "Gut" eingestuft wird. Allerdings wurde in derselben Zeit eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Microsoft bei 26,58, was unter dem Branchendurchschnitt von 69,36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der Software-Branche hat Microsoft in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -860,18 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Microsoft um 437,28 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Was die Dividenden betrifft, liegt die Dividendenrendite von Microsoft derzeit bei 0,82 %, was 1,42 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens, die als "Schlecht" eingestuft wird.

Sollten Microsoft Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Microsoft jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Microsoft-Analyse.

Microsoft: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...