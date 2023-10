Microsoft-Aktie: Unstoppbar?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Microsoft-Aktie zeigt sich in der letzten Handelswoche mit einer leichten Aufwärtsbewegung und schloss bei 329 USD. Dabei konnte das Unternehmen eine wöchentliche Steigerung von 0,61 % verzeichnen. Im laufenden Monat erzielt die Aktie ein Plus von 4,0 %, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Dennoch gibt es gemischte Signale, die Investoren zur Vorsicht mahnen. So zeigt der 100- und 38-Tage-Durchschnitt eine fallende Tendenz, während der 200-Tage-Durchschnitt positiv ausfällt.

Letzte Handelswoche: +0,61%

Monatsentwicklung: +4,0%

200-Tage-Durchschnitt: Steigend

Marktumfeld und Wettbewerb

Interessanterweise veröffentlichte Google kürzlich, dass sie im Jahr 2021 über 26 Milliarden Dollar dafür ausgaben, die Standard-Suchmaschine auf Smartphones und Webbrowsern zu sein. Dieser Schritt dürfte auch Microsoft als...