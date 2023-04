Microsoft-Aktie: Unglaubliche Kursprognosen!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Microsoft, ein US-amerikanischer Gigant im Technologiesektor, scheint wieder in die Spur gefunden zu haben. Die Aktie verzeichnete am Freitag einen kleinen Anstieg von etwa 0,7 % und kämpft nun mit einem neuen Hochpunkt. Die jüngsten Entwicklungen sind auf die Ergebnisse zum 3. Quartal 2023 zurückzuführen, bei denen Microsoft anscheinend die Erwartungen gut getroffen hat. Griffin Securities hob den Wert um fast 7 % an und behält eine Kaufeinschätzung bei, während UBS das Kursziel noch kräftiger nach oben trieb – von $275 auf $300 -, aber neutral bleibt.

– Microsofts Aktie verzeichnete am Freitag einen Zuwachs von etwa 0,7%.

– Der Trend folgt der Veröffentlichung des erfreulichen Q3-Berichts für das Jahr 2023.

– Griffin Securities erhöhte den Wert um fast sieben Prozentpunkte und empfiehlt weiterhin “Kauf”.

– Das...