Microsoft Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die technische Analyse der Microsoft-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 338,96 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 404,87 USD liegt, was einer Abweichung von +19,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 377,75 USD liegt mit einer Abweichung von +7,18 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Microsoft-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Auf fundamentalen Basis wird Microsoft im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26,58 liegt, was einem Abstand von 53 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,08 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Microsoft in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Microsoft von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Auswertung hat auch 4 Gut- und 0 Schlecht-Signale ergeben, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für die Microsoft-Aktie.

