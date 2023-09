Microsoft-Aktie: Strategiewechsel!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Microsoft-Aktie schloss am Dienstag bei 311 USD, was einen Rückgang von satten -2,2 % zum Wochenauftakt markiert. Damit ist das vorläufige Monatsergebnis der Aktie bei -5,5 %. Der Wert des US-amerikanischen Software-Giganten konnte somit nicht an frühere Erfolge anknüpfen und scheint derzeit in einer Art Warteschleife festzuhängen. Nichtsdestotrotz gibt es auch Licht am Ende des Tunnels: Der 200-Tage-Durchschnitt (GD200) liegt aktuell bei 295 USD und zeigt einen Aufwärtstrend. Da die Microsoft-Aktie darüber liegt, ist das als positives Signal zu werten.

Microsofts Expansion ins Nuklearfeld: Ein Blick auf die Strategie

Kürzlich wurde bekannt, dass Microsoft nach einem Principal Program Manager für Nukleartechnologie sucht. Laut einer Stellenanzeige wird die Person die Implementierung einer globalen Energiestrategie für...