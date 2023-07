Microsoft-Aktie: Ständige Auseinandersetzungen mit der EU!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Microsoft gilt als einer der weltweit führenden Software-Konzerne mit einem vielfältigen Produktangebot. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Angebots ist der Online-Kommunikationsservice “Teams”, welcher Videochats und Dateiaustausch ermöglicht.

Dieser Service wird insbesondere in der Arbeitswelt intensiv genutzt und bildet für viele Unternehmen die Grundlage für das Homeoffice. Eine Maßnahme von Microsoft, Teams in sein Office-Paket zu integrieren, könnte jedoch bald auf eine Untersuchung durch die EU-Kommission stoßen, so berichtet die Financial Times.

Stellt Microsoft eine unfaire Konkurrenz dar?

Die Kontroverse um diese Frage besteht bereits seit über zwei Jahren und hat unter anderem Beschwerden von Salesforce und Amazon hervorgerufen. Es wird kritisiert, dass Microsoft durch seine Marktstellung andere Software-Anbieter...