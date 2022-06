Microsoft-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Laut Aussagen und Erkenntnissen von Microsoft, greifen russische Hacker vornehmlich westliche Verbündete der Ukraine an. Insbesondere nehmen sie Regierungscomputer in NATO-Ländern ins Visier. Unangefochten ist allerdings die USA die Nummer 1 der Attacken. In diesem Artikel soll jetzt aber geklärt werden, ob es sich lohnt, die Microsoft-Aktie jetzt zu kaufen. Um zu überprüfen, ob ein Kauf angebracht sein könnte, werden… Hier weiterlesen