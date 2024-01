Microsoft Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. Im Fall von Microsoft wurden in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führte. Auch die analytische Seite zeigt, dass hauptsächlich positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance erzielte Microsoft in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 66,98 Prozent. Im Vergleich zur "Software"-Branche, die im Durchschnitt um 9,76 Prozent stieg, bedeutet dies eine Outperformance von +57,21 Prozent. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor übertraf Microsoft mit einer Rendite von 8,31 Prozent den Durchschnitt um 58,66 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Microsoft-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 333,44 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 382,77 USD eine Differenz von +14,79 Prozent aufweist. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating aufgrund einer geringeren Differenz von +3,61 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Microsoft-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI (35) als auch der 25-Tage-RSI (39,81) bestätigen diese Einschätzung, was in Summe zu einem "Neutral"-Rating für Microsoft führt.

