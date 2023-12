Microsoft Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Akzo Nobel":

Für Microsoft liegen aus den letzten zwölf Monaten 30 positive, 4 neutrale und 1 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Kurzfristig gesehen wurden innerhalb eines Monats 2 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen abgegeben, was die Aktie zuletzt mit einer positiven Bewertung auszeichnet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 353,12 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie von ihrem letzten Schlusskurs (374,58 USD) um -5,73 Prozent fallen könnte, was einer negativen Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Microsoft-Aktie somit eine neutrale Empfehlung von Analysten.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" konnte die Aktie von Microsoft im vergangenen Jahr eine Rendite von 52,12 Prozent erzielen, was 47,79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 4,08 Prozent, wobei Microsoft aktuell 48,05 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs angibt, liegt bei Microsoft derzeit bei 0,96 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,29 Prozent liegt. Diese Differenz von -1,33 Prozent zur Branche führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Microsoft-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Microsoft liegt bei 49,53 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 50,95 eine neutrale Einstufung. Aufgrund dieser Bewertungen erhält Microsoft insgesamt eine neutrale Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

